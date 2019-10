Documentaire de création radiophonique & animation pour dénoncer les « mots menteurs »

« Gouvernance », « Austérité », « Modération salariale », « Activation », « Charge déraisonnable »... Ces concepts flous et creux s’immiscent dans notre quotidien à grand coup de matraquage médiatique. Pourquoi ces mots ? Que veulent-ils dire ? Quel est leur poids dans notre quotidien ? À qui profite le crime ? Pour décrypter ce discours de la Raison, Cyril Mossé et Nicolas Bruwier, accompagnés de leurs acolytes, sont allés tendre leur micro pour capter les résonances et reconstruire du sens autour des mots, qui peuvent aussi être nos alliés.

En deuxième partie de soirée, Les Équipes populaires de Bruxelles proposeront une animation interactive, où le public pourra jouer avec les mots, approfondir le questionnement a tour de leur pouvoir – les mots du pouvoir et le pouvoir des mots, comment mettre en pratique des clés d’analyse.

Infos et inscriptions : Mélanie Ferrier - m.ferrier@lamaisondulivre.be