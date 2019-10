Journée de rencontre et d’hommage à la mémoire de Mehdi Bouda,

tué par la police le 20 août dernier, à Bruxelles

Un oubli impossible qui continue à lacérer nos mémoires collectives, cette journée de commémoration qui sera placée sous les auspices d’une dignité nouvellement retrouvée permettra d’activer les ressorts d’une puissance d’être de la patience et de l’amour révolutionnaire. Nous vous proposons à cet effet de nous rejoindre pour un moment de revitalisation, d’engagement positif et d’activation pour ensemble surmonter cette peine et couvrir le Peterbos d’un voile du renouveau.

Ce voile du renouveau prendra la forme solennelle d’une inauguration du terrain de basket dont Mehdi était familier et qui fut pour beaucoup le moment de rencontre et de découverte d’une personnalité qui deviendra pas ce geste nominal, intemporel.

16h : Ouverture

17h30 : Inauguration du terrain et prise de parole de la Famille et des proches

18h30 : Dj set par Yams Raden

19h00 : Concert

20h30 : Scène ouverte ( Open Mic)

De la nourriture sera également vendue et l’ensemble des gains associés à cette journée de commémoration seront instantanément versés à la famille de Mehdi pour répondre aux besoins financiers colossaux qui les attendent. SOYEZ NOMBREUX/ NOMBREUSES !!!