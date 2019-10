Sexisme et harcèlement dans les milieux culturels et militants

Etre une femme et militer : une position double qui expose parfois à des dérives. A cela, s’ajoute la nécessité de s’imposer, composer avec les égos des uns et des autres, faire entendre sa voix…

Sur Internet ou en direct, l’engagement militant décliné au féminin nécessite parfois de se retrouver avec des sœurs de lutte pour trouver des tactiques, pour se distancer de situations problématiques ou encore pour libérer la parole et briser la solitude.

Dans ce contexte, Cafe Congo organise un moment d’échange sous le signe de la bienveillance et dans une bonne ambiance décontractée.

Mélange de témoignages, d’explications d’expertes et de questuibs, nous espérons que les participantes rentreront chez elles au terme de la soirée avec le cœur plus léger, un bagage de conseils renforcé, un réseau étendu et une motivation boostée.

Afin de préserver au mieux nos paroles partagées, cet évènement sera en non-mixité, réservé aux femmes. Pour que la parole se libère au maximum, les téléphones portables et autres appareils enregistreurs resteront au fond du sac.

PROGRAMME

18h30 : Accueil

19h : Introduction : Santé mentale et militance - analyser les processus et prendre soin de soi

19h15 : Echange avec les membres du panel

20h15 : Conclusion : Quelques clés pour se défendre légalement

20h30 : Réseautage autour d’un verre, avec un peu de musique et de quoi manger.

ENTREE LIBRE sur réservation via Eventbrite : https://www.eventbrite.fr/e/billets-metoo-sexisme-harcelement-en-milieux-militants-culturels-69280017397

Un immense merci à Stéphanie Docq-Cremer, artiste-peintre et graphiste pour sa peinture "Le Cri", base du visuel pour cet évènement.