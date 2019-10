Echec et Matraque

Dans le cadre du Festival des Libertés

DEBAT

Il semble que la violence d’État frappe principalement les mouvements sociaux et les quartiers populaires.

Quelle est sa fonction et comment a-t-elle évolué en France et en Belgique ? Citoyens en lutte, habitants des quartiers populaires, réfugiés, sans-abri, jeunes fêtards, gens du voyage… est-ce à dire que l’État gère les “surnuméraires” et les “classes dites dangereuses” à coups de matraque et de gaz ?

Avec : David Dufresne (journaliste indépendant, auteur des Allo Place Beauvau, romancier), Jalil Bouridhine (permanent CNE, ancien permanent des JOC), Khaled Boutaffala (directeur de l’AMO AtMOsphère), Moley El Hamdaoui et Hamza Nimis (poliçophiles de Molenbeek et Etterbeek).