Mater la matraque

Dans le cadre du Festival des Libertés

DEBAT

Nécessaire face à la répression et aux attaques, la défense – ou contre-attaque – prend de multiples formes. Que ce soit dans un quartier, lors d’une grève ou d’une manifestation, les modalités d’organisation de défense varient, ainsi que les objectifs, les difficultés et les marges de manœuvre. Comment naissent les structures de défense ? Quelles ont été les tactiques mises en œuvre jusqu’à maintenant et avec quels résultats ?

Avec : Matthias Bouchenot (enseignant, auteur de Tenir la rue. L’autodéfense socialiste de 1920 à 1938 (2014)), Rémy Farge (formateur, Ligue des Droits Humains), Latifa Elmcabeni (membre du Collectif Madré), un ancien membre des JOC (Campagne Stop Répression). Avec la participation des ambassadeurs d’expression citoyenne. Modération : Maryam Benayad (journaliste).