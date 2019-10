Petits gestes contre gros pipelines

Dans le cadre du Festival des Libertés

DEBAT

Il est commun d’entendre, comme l’affirmait l’ancien ministre de l’écologie français Nicolas Hulot, que “c’est l’ensemble de la société qui porte ses contradictions” face aux désastres environnementaux. Or, depuis quelques mois, de nombreux manifestants refusent d’endosser la responsabilité économique des gouvernements et des dirigeants d’entreprises polluantes. Se dirige-t-on vers un changement de stratégie et de tactique qui dépasse la “morale éco-citoyenne” et les petits gestes ?

Avec : Jean-Baptiste Comby (sociologue, maître de conférence à l’université Paris 2, auteur de La Question climatique : genèse et dépolitisation d’un problème public (2015)), une représentante du mouvement des Jeunes pour le climat et Daniel Tanuro (chercheur, militant écosocialiste, auteur de L’Impossible capitalisme vert (2010)), Julie Schümmer (Youth For Climate Brussel)