L’ordre sans le pouvoir

Dans le cadre du Festival des Libertés

DEBAT

Les disciples de l’ordre politique tel qu’il est, libéral ou autoritaire, si méthodiques qu’ils se présentent, contribuent à mettre sens dessus-dessous la planète, déstabilisent des pays entiers à coup de partenariats économiques, dévitalisent les démocraties. Dès lors, que peut la pensée anarchiste, celle qui affirme que “l’anarchie est la plus haute expression de l’ordre” ? Comment penser les structures, la coopération et les normes, sans le pouvoir ?

Avec : Edouard Jourdain (docteur en science politique et en philosophie, auteur de L’Anarchisme (2012) et Proudhon contemporain (2018)), Francine Bolle (docteure en Histoire, maître de conférences (ULB), coordinatrice de l’Institut Marcel Liebman) et deux membres du Collectif Anonyme (Maddox et Salva https://www.facebook.com/Collectif-Anonyme-1426887267547298/ ). Modération : Amaury Ghijselings.