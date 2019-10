Luttes sociales hors cadre

Dans le cadre du Festival des Libertés

DEBAT

Au fil de l’Histoire, les révoltes et conflits sociaux ont été institutionnalisés dans des instances de concertation où ils ont été tantôt entendus, tantôt étouffés. Les luttes non-médiées récentes – des Gilets Jaunes au Balai citoyen burkinabé – ont-elles fait du rejet de la négociation et de la “concertation sociale” une tactique délibérée ? Confrontées à l’inquiétude, au réformisme et au mépris de classe, comment ces luttes se développent-elles ? Que peut-on apprendre des exemples historiques des Conseils ouvriers allemands ou des Forges de Clabecq ?

Avec : Serge Bambara aka Smockey Officiel (rappeur et leader de la mobilisation “Balai citoyen” du Burkina- Faso), Priscilla Ludosky (militante du mouvement des Gilets Jaunes), Silvio Mara (ancien délégué syndical des Forges de Clabecq) et Erik Demeester (animateur de la revue Revolution/Vonk, co-éditeur de La Révolution allemande (2018)).