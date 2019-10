Dans le cadre du Festival des Libertés

DEBAT

Désordre dans le genre, chaos dans la nation ?

La montée au pouvoir de dirigeants conservateurs s’accompagne d’une résurgence de mesures prônant un ordre sexuel traditionnel. Au nom de la “tradition” ou de la “nation”, les libertés et droits sexuels LGBTQI+, le droit à l’IVG et l’égalité de genre sont remis en question. Les enjeux de sexualité et de genre sont-ils devenus centraux dans la rhétorique nationaliste ? Et dans les relations internationales ? Comment ces questions sont-elles instrumentalisées et comment répondre à ce revirement ?

Avec : Sonia Corrêa (Sexuality Policy Watch), Eric Fassin (sociologue, Université Paris VIII), Sara Garbagnoli (chercheuse à l’Université Sorbonne Nouvelle Paris 3) et David Paternotte (professeur de sociologie, ULB). Modération : Charlotte Pezeril (Observatoire du sida et des sexualités, USL).