Vous êtes intéressé·es par le volontariat et par l’animation, la sensibilisation, l’éducation informelle ? Vous vous préoccupez de la prise de conscience sur le climat et la transition, les migrations, les inégalités mondiales ? Le groupe d’action Alter’Anim du SCI vous invite à son apéro découverte "Viens et deviens animateur·ice citoyen·ne".

Participer aux formations, se former aux outils pédagogiques, animer soi-même en tant que volontaire, échanger des pratiques et des savoirs avec les autres ou encore créer des outils collectivement … ! Les animateurs et les animatrices du SCI vous raconteront le chemin qui les a fait rejoindre le réseau d’animation du SCI et tout ce que ça a impliqué pour eux sur le plan personnel et professionnel. Venez découvrir cet univers ludique et épanouissant de sensibilisation aux enjeux sociétaux actuels !