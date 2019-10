Résoi de rentrée

On vous convie pour la rentrée de notre petite bibliothèque située au 131 avenue buyl, ce lundi 7 octobre à partir de 18h !

Pour rappel, l’anarchive c’est une bibliothèque dont le contenu des livres et brochures a un lien direct ou indirect avec les pensées anarchistes, vous vous en doutiez :p et on y organisait depuis 3 ans des discussions autour de ce sujet-là, qui partaient aussi bien d’expériences personnelles face à la violence policière par exemple, que de textes sur qu’est-ce que l’amour libre, etc. On voudrait repenser un peu notre manière d’aborder ces discussions, donc ce serait super que vous veniez qu’on puisse en parler :D

En tout cas les permanences tous les lundis de la bibli vont reprendre, et le programme des activités spécifiques arrive bientôt ! Donc pour ce premier lundi on vous propose de venir jeter un œil aux livres et activités prévues (auto défense numérique, projections etc), boire un petit verre, y aura de la bouffe aussi (et pas des moindres) et ramenez du monde que ça pourrait intéresser ! Surtout que ce local est ouvert à vos propositions aussi ;)

Attention ! l’accès se se fait par l’arrière du bâtiment !