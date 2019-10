Journée Mondiale pour la lutte des droits de l’Homme en Algérie

5 ET 6 OCTOBRE 2019

JOURNÉES MONDIALES POUR LA LUTTE DES DROITS DE L’HOMME EN ALGÉRIE 🇩🇿

Nous, Algériens à travers le monde, déclarons le 5 Octobre 2019, Journée mondiale pour la protection des droits de l’homme en Algérie.

Nous appelons les autorités Algériennes, et à leur tête le commandement militaire, les services de sécurité et les services de renseignement, de cesser les arrestations arbitraires et les intimidations des citoyens en raison de leurs opinions.

Nous, Algériens à travers le monde, voulons alerter l’opinion internationale et les organisations humanitaires sur les abus des droits de l’homme en Algérie. Ces abus portent atteinte aux libertés d’expression, d’association et de rassemblement pacifique.

Signez La Petition pour la protection des Droits De l’Homme en Algérie : http://chng.it/cCJ8DqmxZC

NOUS EXIGEONS LA LIBÉRATION IMMÉDIATE ET SANS CONDITIONS DE TOUS LES DETENUS D’OPINION, L’ARRÊT DE LA RÉPRESSION ET LA LEVÉE IMMÉDIATE DE TOUTES LES RESTRICTIONS SUR LES CITOYENS.

LE PROGRAMME DU 5 ET 6 OCTOBRE 2019

San Francisco, USA. Rassemblement le 5 Octobre 2019 au Civic Center entre 12:00 et 17:00 heure, heure locale.

Montreal, Canada. Rassemblement le 6 Octobre 2019 à Place du Canada puis marche au Consulat à 11:00 heure, heure locale.

Ottawa, Canada. Rassemblement le 5 Octobre 2019 entre 14:00 et 16:00, heure locale. Lieu du rassemblement à confirmer.

Paris, France. Rassemblement le 6 Octobre 2019 à la Place de la République à 15:00 heure, heure locale.

Toulouse, France. Rassemblement le 6 Octobre 2019 en face du Consulat d’Algérie, 67 Boulevard de Strasbourg, en fin de matinée.

Vienne, Autriche. Rassemblement le 5 Octobre 2019 Herbert-von-Karajan Platz (Opera) de 15:00 heure 17:00 heure, heure locale.

Strasbourg, France. Rassemblement le 5 Octobre 2019 la Ligue des Droits de l’Homme à 14:00 heure, heure locale.

Lyon, France. Rassemblement le 5 Octobre 2019 en face du Consulat d’Algérie à 14:00 heure, heure locale.

Nice, France. Lieu et date du rassemblement à confirmer.

Marseille, France. Rassemblement le 5 Octobre 2019 en face du Consulat d’Algérie. Heure exacte à confirmer.

Washington DC, USA. Rassemblement le 5 Octobre 2019 en face de l’Ambassade d’Algérie à 15:00 heure, heure locale.

Bruxelles, Belgique. Rassemblement le 5 Octobre 2019 en face de l’Ambassade d’Algérie à 14:00 heure, heure locale.