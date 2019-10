Rencontre avec Aude Videl autour de son livre "Égologie"

Développement personnel, habitats groupés, jardins partagés... : face au désastre capitaliste, l’écologie se présente comme une réponse globale et positive, un changement de rapport au monde appuyé par des gestes au quotidien. Comme dans la fable du colibri, « chacun fait sa part ». Mais en considérant la société comme un agrégat d’individus, et le changement social comme une somme de gestes individuels, cette vision de l’écologie ne succombe-t-elle pas à la logique libérale dominante, signant le triomphe de l’individualisme ?

💬 Pour en savoir plus sur son livre : https://www.placegrenet.fr/2018/01/22/rencontre-aude-vidal-auteur-dun-ouvrage-l-egologie-23-janvier-a-grenoble/172831

Aude Vidal sera à Bruxelles, le we du 11 au 13 octobre, pour 2 rencontres autour de son ouvrage "Égologie : écologie, individualisme et course au bonheur". Cette rencontre se fait en partenariat avec le Réseau ADES, Rencontre des Continents et Actrices & Acteurs des temps présents.

QUAND ET OU ?

➡️ Le vendredi soir à 19h au Réseau ADES

+ le bar ouvrira ses portes à partir de 21h, l’occasion de se continuer à discuter autour d’un verre.

Dans le cadre du festival du festival du coucou puissant, festival de lieux autogérés sur Bruxelles : https://festival-du-coucou-puissant.site123.me/

➡️ Le dimanche 13 octobre de 12h à 14h au "DK"

Rencontre-Déjeuner ; Avec les Acteurs.ices des temps présents dans le cadre de leur WE "Ouverture des nombreuses portes du DK". Adresse du "DK" : 70b rue de Danemark, 1060 Bxl https://www.facebook.com/events/515703569245559/