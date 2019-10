ENTRÉE LIBRE

Rencontre avec Eric Toussaint du CADTM Committee for the Abolition of Illegitimate Debt, en partenariat avec le JSP - Journal des Sans Papiers (JSP)

Eric Toussaint est docteur en sciences politiques des universités de Liège et de Paris VIII, porte-parole du CADTM international et membre du Conseil scientifique d’ATTAC France (L’Association pour la taxation des transactions financières et pour l’action citoyenne). Qu’est -ce qu’une dette publique illégitime : une dette contractée par les pouvoirs publics sans respecter l’intérêt général ou au préjudice de l’intérêt général.

Le JSP - Journal des Sans Papiers est un journal réalisé par des militants avec ou sans papiers d’horizons multiples. Son équipe rédactionnelle joue un rôle de conscientisation par un travail d’information, de communication et de sensibilisation sur la situation des sans-papiers.