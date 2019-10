Conférence gesticulée | Les Marges de l’Universel

d’Aurélia Décordé Gonzalez

ENTRÉE LIBRE

Cette conférence gesticulée politisée et poétisée propose un regard situé et incarné de l’histoire coloniale française et interroge sa continuité dans le présent. Construite en aller retour entre le roman national et l’histoire individuelle de la conférencière, elle révèle la fracture raciale à l’œuvre dans la société française, questionne les représentations de l’imaginaire collectif sur le corps des femmes noires et dénonce le racisme systémique historiquement construit et socialement entretenu. C’est une réponse aux agressions racistes et sexistes, à la misogynoire, aux assignations, un parti pris pour dénoncer les failles et les impacts du mythe de l’universalisme sur une trajectoire de vie et proposer, depuis la marge, de nouvelles grilles de lecture de l’environnement social et politique français.

Aurélia Décordé Gonzalez est Directrice de l’association déCONSTRUIRE. Formatrice spécialisée en Études sur le genre avec une perspective intersectionnelle, elle intervient sur la construction de la pensée raciste et les inégalités qu’elle produit en terme inégalitaire et discriminatoire.

Après 10 années d’investissement sur l’animation culturelle et la coordination de projets, elle fonde en 2016 déCONSTRUIRE, association d’éducation populaire qui travaille avec une perspective située sur l’articulation des rapports de domination raciste et sexiste. Les actions conduites par déCONSTRUIRE poursuivent l’objectif de lutter contre les inégalités produites par ces systèmes en proposant une double approche :

- Développer une dynamique d’empowerment et accompagner les personnes impactées par les inégalités structurelles

- Former et alerter les équipes professionnelles et bénévoles qui travaillent avec ces personnes ainsi que l’ensemble des membres de la société

"J’ai voulu fuir mon histoire, laisser ma peau lasser l’espoir d’origines assignées. Mais les lignes de vie qui me dessinent sont tracées là. Là, juste là, au creux de ma main afin de les voir au quotidien et que je n’oublie pas là d’où je viens. D’une terre aphone, sans exécutoire, d’une chair hors norme et sans espoir.

C’est l’histoire rance d’une France qui ment sans clairvoyance, que la mémoire a déserté. Mais les souvenirs ont la peau fine et le présent la peau rugueuse.

En marge du monde, j’écris mon nom qui vient de loin."