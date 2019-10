ENTRÉE LIBRE

Avec Lisette Lombe, Joëlle Sambi, Angélique Mayele, Fabienne, Marie-Louise T., Rosalie, Régine Oliki.

"Congo Connexion" est un projet de slam intergénérationnel où se déploie la polyphonie de paroles congolaises depuis la Belgique. Sur scène, entre 5 et 7 femmes belgo-congolaises entre 35 et 88 ans partagent en poésie leurs expériences de migration entre deux pays liés par une histoire inassumée. "Congo Connexion" c’est la poésie qui s’invite, s’impose dans le concert du "vivre ensemble", avec des voix que l’on a très peu l’habitude d’entendre. C’est aussi des mots à entendre ceux-là même qui martèlent qu’il ne suffit pas de jeter un pont pour que chacun.e l’emprunte, enthousiaste, à la rencontre de l’autre. Aucune traversée ne se fera tant que la parole de celles qui se tiennent d’un côté de la rive, ne sera entendu dans toute sa vérité, sa dureté, et en toute liberté.