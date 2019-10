Lucile de Pesloüan est autrice et éditrice à Montréal.

C’est sous le nom de Shushanna Bikini London, qu’elle a commencé à publier ses textes sous forme de fanzines en 2012. Son manifeste féministe Pourquoi les filles ont mal au ventre ? illustré par Geneviève Darling, paru chez Hachette, a d’abord été publié au Québec. Elle a également publié Les histoires de Shushanna Bikini London, aux Éditions Rodrigol (2018) et J’ai mal et pourtant, ça ne se voit pas… chez Isatis au Québec (2018).

Elle est présentement en résidence de création à Bruxelles pour écrire son prochain livre, C’est quoi l’amour ? qui paraîtra aux Éditions Isatis au printemps 2020.

Lucile nous proposera un atelier de création de fanzine collectif sur le féminisme.

Après une lecture collective du roman graphique Pourquoi les filles ont mal au ventre ? nous réfléchirons ensemble sur les enjeux féministes grâce à la discussion et la création. Chacune et chacun repartira avec un fanzine unique dans lequel tout le monde laissera sa trace.