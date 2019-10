Ouverture des nombreuses portes de l’espace DK

L’espace DK s’ouvre à vous comme un espace généreux de rencontres, de cultures, de politiques, de solidarités et d’utopies concrètes.

Un espace de travail sur les questions de notre temps : climat qui s’affole, surexploitation des hommes, des femmes, de la terre et des eaux, nourriture toxique, injustices sociales, pauvreté, racisme, Europe inhospitalière… Toutes ces violences que nous infligent les plus puissants pour maintenir leur puissance.

Un lieu comme une quincaillerie des temps présents, avec les outils à imaginer, à mettre en commun, pour réparer et transformer ce qui doit l’être.

Un espace de convergences concrètes entre les dynamiques syndicales, associatives et citoyennes. Un laboratoire du futur qui s’inscrit dans une tradition, celle des maisons du peuple. Un premier quartier général du Pays dans un pays.

Un espace d’expression, de création et de beauté à l’image de l’avenir que nous voulons inventer.

« Il y a quelque chose de joyeux dans la rue de Danemark »

PROGRAMME

Vendredi 11 octobre (17h- 22h)

17h00 : Apéro syndical, verres et paroles d’ouverture

Présentation du projet du Dk et du manifeste Pays dans un pays.

20h00 : Concert- à préciser

21h00 : Concert - ANK, chansons rebelles et d’amour (folk/jazz, pop/rock)