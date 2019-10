Ouverture des nombreuses portes de l’espace DK

L’espace DK s’ouvre à vous comme un espace généreux de rencontres, de cultures, de politiques, de solidarités et d’utopies concrètes.

Un espace de travail sur les questions de notre temps : climat qui s’affole, surexploitation des hommes, des femmes, de la terre et des eaux, nourriture toxique, injustices sociales, pauvreté, racisme, Europe inhospitalière… Toutes ces violences que nous infligent les plus puissants pour maintenir leur puissance.

Un lieu comme une quincaillerie des temps présents, avec les outils à imaginer, à mettre en commun, pour réparer et transformer ce qui doit l’être.

Un espace de convergences concrètes entre les dynamiques syndicales, associatives et citoyennes. Un laboratoire du futur qui s’inscrit dans une tradition, celle des maisons du peuple. Un premier quartier général du Pays dans un pays.

Un espace d’expression, de création et de beauté à l’image de l’avenir que nous voulons inventer.

« Il y a quelque chose de joyeux dans la rue de Danemark »

Dimanche 13 octobre (12h- 22h30)

12h00-13h00 Assemblée ouverte : Comment ça se passe ?

12h00-14h00 ; Rencontre déjeuner avec Aude Vidal : politique ou égologique, l’écologie ?

En complicité avec Réseau ADES qui l’accueille le 11 octobre (https://www.facebook.com/events/967931173571279/)

14h00-15h00 : Discussion : Nouer des liens sociaux et des fils électriques - avec City Mine(d) autour de son exposition La Pile.

15h00-17h00 Atelier pratique : couture et reprisage

15h00-17h00 : Débat : Territoires et entreprises repris en coopérative

Avec 1336 et Durobor ; présentation de la boutique de produits de lutte

17h30-18h00 Découverte : La micro forêt urbaine du square Jacques Franck - avec le comité de quartier Saint-Gilles midi et Nicolas de Brabandère

19h00-20h00 : Poésie : Des mots qui se lèvent, soulèvent, rêvent et révoltent. Avec Lisette Lombe, Milady Renoir,Tom Nisse et Timotéo Sergoï

20h30 -21h15 : Ciné-Concert : Nevché : « Décibel »

Frédéric Nevchehirlian, poète et chanteur marseillais, trace une route sinueuse entre rock et électro, slam et chanson. Porté par des nappes électroniques et de projections vidéo, « Décibel » est un long poème qui accompagne la sortie de l’album Valdevaqueros.

En complicité avec le festival Francofaune où Nevche jouera la veille son album.