Nous ne pouvions participer à un festival inter-occupation sans mettre en avant le squat qui restera à jamais la façon la plus naturelle d’occuper un espace vide.

Aujourd’hui,

alors que même la RTBF sortait encore un nouveau chiffre il y a quelques jours : 20% de SDF en plus à Bruxelles,

alors que le nombre d’espace vide correspond à la superficie d’une commune entièrement vide, le squat est devenu illégal en Belgique.

Voilà, la solution du gouvernement et des capitalistes au problème du logement, la prison.

Ainsi,

les personnes précarisées qui ne peuvent se payer le prix d’un loyer, et qui décident d’ouvrir un squat,

les personnes à la rue qui ont trop froid l’hiver et qui cassent le carreau pour rentrer dans une maison vide depuis 15ans, pour survivre.

Des groupes bien conscients et politisées qui décident d’agir en ouvrant pour d’autres gens dans le besoin ou bien pour le revendiquer et en faire un nouvel espace de vie pour leur quartier.

Et bien, toutes ces personnes sont directement méprisées et criminalisées par cette loi bourgeoise baptisée "loi anti-squat" avec des peines d’emprisonnement allant jusqu’à 2 ans fermes.

Nous avons décidé de faire honneur au mouvement squat durant cette journée du jeudi 10 octobre.

13h : Atelier de confection de masques « Danse macabre : DIY ton costume de manif anti-nucléaire »

17h : Discussion occupations bail précaire et Squat

19h : Squat dating organisé par Utopirate

https://www.facebook.com/events/386145749000948/

21h -23h : Set techno et bar ouvert

Minuit : Fermeture des portes