Tdm183 #30 Domingo en Maracaibo

Au Venezuela sommeille un peuple de musiciens. Mais depuis de longs mois, le pays squatte tristement l’actu : une économie à genoux, des billets de banque qui ont moins de valeur que des feuilles de tabac à rouler et un peuple qui se débrouille…

On pourrait croire que les instruments sont laissés de côté, non, ils sont bien là dans leurs valises et ne demandent qu’à en sortir ! La crise s’efface derrière les mélodies des cordes de guitare, de violon, les pas de danse, les rythmes des tambores, les couleurs du carnaval...!

Pour notre soirée vénézuelienne, pas de pénurie de joie ni d’espoir. Une parenthèse culturelle loin du bras de fer politique qui divise cette terre troublée, coeur de la révolte contre les conquistadors d’aujourd’hui et d’antan. Terre qui bouillonne, insolence du pétrole qui ravage les sols, l’air et la paix.

Au Venezuela, l’exil est tabou, et pourtant comment ne pas raconter l’exode de celles et ceux qui cherchent à Bruxelles un nouveau départ, et qui soutiennent leurs proches restés là-bas ?

En attendant que le programme se peaufine, on vous laisse en compagnie d’Andres Eloy Blanco, poète des célébrations de la vie, qu’elles soient tristes ou festives…

« Je ne sais pas si tu m’oublieras,

Ni si cette peur, c’est de l’amour :

Ce que je sais, c’est que tu t’en vas

Et que moi seul, ici demeure. »

*Entrée à prix libre, mais conscient.

Programme à venir sur la page de l’évènement : https://www.facebook.com/events/1393749404134835/