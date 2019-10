Coucou Puissant @l’Alternatif + Concert de Ceaseless Groove ! [109 rue de l’été]

[ENGLISH BELOW]

[PROGRAMME EN BAS]

LE COUCOU PUISSANT S’INVITE À L’ALTERNATIF

Après l’ouverture, ça continue !

Nous sommes fier.es de vous inviter le mercredi 16 octobre 2019 pour une journée entière

dans le cadre du festival le Coucou Puissant [https://festivalcoucoupuissant.be/].

Au programme : projection, jam, et surtout une méga bouffe et un super concert !



Programme de la soirée

14h : Ouverture des portes et accueil

Du thé, café et quelques grignotages seront prévus

Suite à notre ouverture , plusieurs groupes se sont formés autours de différentes activités : atelier informatique, théâtre, atelier vélo, épicerie libre,...

Le film projeté sera “Volem rien foutre al pais” (2007), part en quête de propositions alternatives expérimentées en Europe et dans le monde, notamment sur l’autonomie énergétique, les mouvement d’occupation en Espagne, etc.

18h30 : Repas sous forme de buffet (vegan friendly)

Une partie de la nourriture sera végane et au profit du collectif dans son ensemble.

Une deuxième partie sera préparée et au profit de sans papiers.

Vocals : Juan

Guitar : Niels

Drums : Mika

Bass : Robin

Un bar sera à votre disposition tout au long de la soirée

23h30 : Fermeture des portes



• l’Alternatif, c’est quoi ?

Au départ, c’est un petit groupe de personnes qui vit ensemble avec l’envie de défendre un réel droit au logement à Bruxelles. De fil en aiguille, nous avons eu l’opportunité d’avoir un bail d’occupation précaire pour une durée de un à trois ans pour le 109 rue de l’été. Si le bâtiment était dans un sale état, nous nous sommes mis au boulot pour y remettre de électricité de manière sécurisée, boucher les trous du toit, repeindre,…

Et quelques mois après, c’est parti !

• Mais ça sert à quoi ?

En premier lieu, à loger plusieurs personnes. Mais ce qui nous intéresse ici, ce sont les activités. Nous voulons renforcer le lien entre les habitant.es du quartier, en proposant des moments de rencontre, de partage, d’apprentissage et de débats.

• Concrètement, quelles activités vont s’y dérouler ?

Pour le moment, nous allons organiser un cinéma de quartier, des débats, des ateliers d’informatique de manière plus ou moins régulière, mais également d’autres événements ponctuels.

Aussi, nous sommes impatient.es de vous rencontrer et de voir ce qu’il est possible de développer avec le quartier. Nous pouvons mettre à disposition gratuitement une salle polyvalente, un jardin et un hangar pour tout type d’activité socio-culturelle.

En espérant vous voir vite,

l’équipe de l’Alternatif

[ENGLISH]

THE COUCOU PUISSANT COMES TO L’ALTERNATIF

After the opening, it continues !

We are proud to invite you on Wednesday, October 16, 2019 for a full day

in the framework of the festival the Coucou Puissant [https://festivalcoucoupuissant.be/].

On the program : projection, jam, and above all a mega bouffet and an amazing concert !



Program of the evening

2 pm : Opening of the doors, welcoming

Tea, coffee and some nibbles will be provided

Following our opening, several groups were formed around different activities : computer workshop, theater, bicycle workshop, free grocery store, …

The screened film will be "Volem rien foutre al pais" (2007), looking for experienced alternative proposals in Europe and around the world, especially on energy autonomy, the movement of occupation in Spain, etc.

6.30 pm : Buffet meal (vegan friendly)

One table of food will be vegan and for the benefit of the collective as a whole.

Another table of food will be prepared for the benefit of those without papers.

Vocals : Juan

Guitar : Niels

Drums : Mika

Bass : Robin

Drinks at bar will be available throughout the evening

11:30pm : Closing the doors



• What is l’Alternatif ?

Initially, it’s a small group of people living together with the desire to defend the rights of housing in Brussels. One thing led to another, and we were given the opportunity to have a precarious occupation lease for one to three years at 109 rue de l’été. The building was in very poor condition, but we went to work, installed a new (and safe) electricity system, fixed holes in the roof and walls, repainted, ...

And a few months later, we’re here !

• But what’s the point ?

First, to house several people. But what interests us here are the activities. We want to strengthen the bond between the inhabitants of the district, by proposing moments of meeting, sharing, learning and debates.



• Concretely, what activities will take place there ?

For the moment, we will organize a neighbourhood cinema, debates, computer workshops - in a more or less regular way, and other punctual events.

Also, we are looking forward to meeting you and seeing what is possible to develop with the neighbourhood. We can provide a multi-purpose room, a garden and a shed for any type of socio-cultural activity.

Look forward to seeing you there !

The crew, l’Alternatif.