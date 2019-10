Tout le monde déteste le libre-échange !

Conférence-débat sur le libre-échange ce 29 octobre à Bruxelles.

Alors que l’Union européenne multiplie, dans une opacité bien peu démocratique, les traités de libre-échange (CETA, UE-Mercosur, JEFTA, TISA) ; de l’autre côté de l’atlantique, l’administration Trump s’affiche en rupture et modifie le cadre des accords commerciaux négociés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Comment le mouvement pour la justice global se situe-t-il dans cette nouvelle configuration ?

En quoi ce cadre influence-t-il les luttes menées par les agriculteurs, les syndicalistes, les jeunes contre le climat, les féministes… ?

Après les mobilisations contre le TTIP et le CETA, faut-il relancer en Belgique un mouvement d’opposition spécifique au libre-échange ?

Après une première partie d’introduction à ses différents enjeux par Lora Verheeke (chercheuse, militante et chargé de campagne pour les Amis de la Terre Europe), un panel de cinq intervenant-e-s (Fugea, Via campesina, Réseaux Ades, Moc Bruxelles, JOC) nous montrera en quoi le sujet du libre-échange peut être éclairé par différents points de vue et en quoi ces traités ont un impact sur les luttes qui nous mobilisent.

Soupe populaire à prix libre et bar disponible pour continuer la conversation après les panels.

Rendez-vous ce 29 octobre à 18 h 30 (4, rue d’anderlecht 1000 Bruxelles) !