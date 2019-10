Documentaire saint-gillois sur la gentrification + débat

PREMIÈRE PUBLIQUE - ENTRÉE LIBRE

En présence de l’équipe du film

Projection suivie d’un échange mené par Sarah Delaet (Inter-Environnement Bruxelles (IEB)) autour des enjeux et impacts de la gentrification à Saint-Gilles

ATELIERS URBAINS #17 - PLACES NETTES

Un film collectif | BE | 2019 | 85 min | VO FR

Bruxelles, sept habitants de Saint-Gilles enquêtent sur leurs rapports aux espaces publics de cette commune en plein boom immobilier. Là où cohabitent Saint-Gillois de toujours, SDF et "Sans Difficultés Financières", jeunesse violentée et nouveaux arrivants, quelle place chacun trouve-t-il ? Que deviennent les histoires personnelles et collectives quand l’économie de marché recouvre la ville de son vernis implacable ?

ATELIERS URBAINS est une collection de travaux audiovisuels réalisée depuis 2010 par des habitants de toutes les communes de Bruxelles sur leur rapport à la ville. www.cvb.be/ateliers-urbains

PLACES NETTES - ATELIERS URBAINS #17 | BE | 2019 | 85 min | VO FR Un film de : Jos Beni, Pierre Corbisiser, Xavier Dupont, Nadia Elmcabeni, Latifa Elmcabeni, Maud Girault, Jonathan Vard | Montage image : Sébastien Calvez | Montage son & mixage : Aurélien Lebourg | Étalonnage : Miléna Trivier | Musique : Yaska | Musique additionnelles : Frère – Aze2dine / P.D.H. - Aze2dine / On croit en nous – Aze2dine | Mixage : Jonathan Vanneste | Coordination de projet : Maud Girault | Production exécutive : Louise Labib | Production : Centre Vidéo de Bruxelles - CVB - Michel Steyaert