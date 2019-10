PARCE QUE TOUT LE MONDE MÉRITE DE SE FAIRE INSULTER AU MOINS UNE FOIS -

"Il y en a pour tous les goûts, pour toutes les vérités. La vie d’Anathème n’est pas un long fleuve tranquille, elle est une existence qui oeuvre pour la vie. Il va et se confronte, il s’aime et il se hait, il est une part du monde. Il nous parle de nous et puis de lui-même, pourvu que vous atteignez vos retranchements, tant qu’il y a de la nausée dans l’air. Venez avec lui, pleurez avec nous, mais surtout riez ! Riez en accompagnant notre fils à sa tombe.

Faîtes de son enterrement une dernière fête !

Entrez dans nos abbayes ! Venez dans nos quartiers ! Mourrons sur les Champs-Elysées !

Que ces nouvelles, ces événements décédés, demeurent quelque part avant de redevenir poussière..."

Dix huit nouvelles composent ce livre où André Bostaille nous raconte les aventures d’Anathème, jeune homme qui erre comme tant d’autres dans cet époque aberrante. A l’occasion de sa sortie, nous vous proposerons quelques lectures issues du recueil. N’hésitez pas à ramener vos propres textes !

Après lecture, buvons.

Buvons rien que pour boire.

Groupe Anathème.

Les "Contes et Légendes d’Anathème" écrit par André Bostaille.

est parut aux éditions Le Mot : Lame sous la direction d’André Bostaille, Thomas Quemener et Roland Devresse. Préface de Roland Devresse. Prix : 10e. Livres disponibles sur place.