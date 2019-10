Marche blanche pour Mehdi, tué par la police le 20 août dernier, à Bruxelles

FR :

Marche Blanche, en hommage à Mehdi 17 ans

Dimanche 27 octobre 2019 à partir de 14h

14h : rendez-vous Place De Brouckère

Fin de la marche : Mont de Arts (Place de l’Albertine), la famille s’exprimera

Il s’agit d’une marche pacifiste, dans le but d’adresser un dernier au revoir à Mehdi.

Un ’dress code’ blanc est souhaité.

Soyez nombreux pour nous soutenir...dans le respect

D’avance merci ♥

NL :

Witte mars

Als een eerbetoon aan Mehdi, 17 jaar oud

Zaterdag 27 oktober, vanaf 14u

14u : ontmoeting De Brouckèreplein, Brussel

Eind van de mars : Albertinaplein, de famille zal zich uitspreken

Een laatste afscheid aan Mehdi - vreedzame mars met bereidheid tot rechtvaardigheid

Een wit ’dress code’ is gewenst.

Wees talrijk om ons te ondersteunen... in respect

Alvast dank u ♥

ENGL :

White march

In tribute to Mehdi, 17 years oud

Sunday October 27 from 2pm

2pm : meeting at Place De Brouckère, Brussels

End of the march : Place de l’Albertine, the family wil speak

One last goodbye to Mehdi - pacifist march with a willingness to justice

A white ’dress code’ is wished.

Be numerous to support us...in respect.

Thank you ♥