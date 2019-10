« La violence en procès » est un procès d’assises fictif mis en place par la Ligue des Droits Humains et Bruxelles Laïque dans le cadre du Festival des Libertés. Une expérience unique mêlant théâtre et conférence !

Que ce soit dans les révoltes de celles et ceux qui n’ont plus rien à perdre, dans le maintien de l’ordre et la répression organisé par l’État ou dans les relations économiques et sociales, la violence est partout.

Un homme a poussé de son cheval un policier au cours d’une manifestation. Le policier est en chaise roulante des suites de cette chute. Ce soir-là, c’est VOUS qui devrez décider de la sentence, c’est VOUS qui choisirez d’acquitter ou de condamner ce manifestant...

Gratuit et sans réservation !

Avec :

Manuela Cadelli, présidente de l’association syndicale des magistrats, dans le rôle de l’avocate de l’accusé

Mathieu Beys, juriste et auteur du manuel « Quels droits face à la police ? », dans le rôle de l’avocat de la partie civile

Christian Panier, ancien juge et avocat, dans le rôle de l’Avocat général

Felipe Van Keirsbilck, secrétaire général de la CNE (Centrale nationale des employés), dans le rôle d’un témoin

Le président : Philippe Moens

Les conseillères : Aude Meulemeester et Anne-Laure Vaessen

La greffière : Hoonaz Ghojallu

Le policier : Renaud Henrard

L’accusé : Gaëtan Bergez

La témoin : Sophie d’Hondt

La juge d’instruction : Charlotte Vander Borght

Le citoyen : Venceslas Woronoff

Le groupe Yaya Bossa, avec Caroline Tellier, Maya De Waele et Jeremy Van Mol

Mise en scène : Claire-Marie Lievens