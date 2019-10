Non à la destruction de la sablière d’Arlon

L’ancienne sablière de Schoppach, située en périphérie de la ville

d’Arlon, est répertoriée comme ZONE DE GRAND INTÉRÊT BIOLOGIQUE par la Région Wallonne en raison des nombreuses espèces qui y ont trouvé refuge, dont l’hirondelle des rivages, le triton crêté, deux espèces de papillons menacées et plusieurs plantes protégées. Elle constitue également une zone tampon entre l’autoroute et le quartier d’habitation de Schoppach.

Malgré cela, la sablière est menacée de bétonisation par un projet de ZONING pour PME comprenant bureaux et parkings, depuis son rachat auprès de la commune par l’inter-communale IDELUX-AIVE ! Encore un projet inutile et imposé qui ruine le territoire, c’est trop !

Puisque nos élus ne nous écoutent pas, au mépris de nos multiples

interpellations et des nombreuses marches climats, nous appelons à une OCCUPATION sous forme de « villages de tentes » afin d’attirer

l’attention des médias sur l’intérêt de préserver ce territoire.

Venez dormir à la belle étoile avec votre matériel de camping et votre bonne humeur !

RENDEZ VOUS LE WEEK-END DU 26 ET 27 OCTOBRE A LA SABLIÈRE D’ARLON A PARTIR DE 13H !

PROGRAMME - ( détails à venir)

Samedi 26 :

*13h : BBQ freegan de bienvenue.

*15h : (Discussion) Les luttes écologiques à Arlon et ses environs.

*17h : (Discussion) Marches climat, et après ?

*18h : Assemblée du Front des luttes de territoire

*19h : Bouffe freegan.

*20h30 : Jam et micro ouvert.

Dimanche 27 :

*11h : Café

*12h : Brunch

*14h : Atelier banderoles.

*16h : Retour sur l’occupation.

- ACCÈS -

L’entrée se situe Av. du bois d’Arlon, juste avant le pont qui

surplombe l’autoroute E411.

itinéraire à partir de la gare d’Arlon >> 30min à pied via l’av du

bois d’Arlon >> BUS 19 direction VIRTON ; descendre à l’arrêt « Arlon av du bois d’Arlon 96 ou 186 ; la sablière se situe entre les deux arrêts)

*Nous occuperons la zone forestière du site pour ne pas déranger les espèces trouvant refuge dans les zones humides en contre-bas*

-PLUS D’INFO -

=> Les amis des Sablières :

https://www.facebook.com/groups/552520295240045/about/

=> Occupons le terrain :

https://www.facebook.com/OccuponsLeTerrain/

=> Riverains de Schoppach :

https://www.facebook.com/groups/805652436500816/

=> La Belgique en guerre contre sa nature sauvage :

https://mot-lame.com/la-belgique-en-guerre-contre-sa-nature-sauvage-par-les-amis-des-sablieres.html