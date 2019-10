Certains discours politiques et médiatiques renforcent-ils les stéréotypes négatifs sur les sans-papiers ? À l’heure de la montée de l’extrême-droite un peu partout en Europe, les médias ont une responsabilité d’informer l’opinion publique de façon complète et nuancée. Entre criminalisation et victimisation, quel est le poids de leurs discours dans l’opinion publique ? Comment déconstruire certaines représentations et parvenir à faire changer de regard alors que des études montrent que les faits et les données ne font pas changer les gens d’avis ? Avec la voix des représentants de sans-papiers, d’experts et de médias, l’objectif de cette rencontre est de comprendre la fabrication de l’information et de mettre en lumière différentes pratiques médiatiques.

◾ Jacinthe Mazzocchetti (introduction et modération) : autrice et professeure à l’UCL où elle enseigne notamment l’anthropologie politique et des migrations. Ses travaux de recherches portent principalement sur les processus de reconnaissance, en contexte de mondialisation et sur les migrations Afrique-Europe.

◾ Sarah Bahja : chargée de projet chez ZIN TV et coordinatrice d’outils pédagogiques (Les représentations médiatiques des personnes en situation irrégulière)

◾ Sans-Papiers TV, média indépendant réalisé pour et par des personnes en séjour irrégulier.

◾ Martine Vandemeulebroucke : ancienne journaliste au quotidien Le Soir, spécialisée sur les questions d’asile et d’immigration, elle est actuellement journaliste indépendante (Alter Echos, MICmag, Imagine), coordinatrice « Réfugiés » chez Amnesty et membre du Conseil de déontologie des médias.

LES SANS-PAPIERS : NI VUS, NI (RE)CONNUS

Une campagne de sensibilisation du GSARA asbl

