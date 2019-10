Comment raconter les histoires de celles et ceux que l’État catégorise sous le vocable « sans-papiers » ? Comment représenter celles et ceux que la société invisibilise, qu’ielles soient migrant·e·s, exilé·e·s ou réfugié·e·s ? L’objectif de cette rencontre est de faire dialoguer des cinéastes autour de leur démarche afin de se demander ce que peut le cinéma pour témoigner, questionner, renouveler ou déconstruire les imaginaires, dénoncer des pratiques ou faire exister à l’écran ceux qu’on ne voit pas ? Qu’il s’agisse de fiction ou de documentaire, filmé de l’intérieur, de manière participative voire collaborative, comment faire du cinéma « sur » et « avec » les personnes venues chercher un asile qu’on leur refuse ? Quels sont les impacts sur nos représentations du monde ?

◾ Juliette Goudot (introduction et modération) : historienne et journaliste culture & cinéma (RTBF, Moustique, Gaël)

◾ Luc Dardenne : producteur (Dérives, Les films du Fleuve) et co-réalisateur avec Jean-Pierre Dardenne de notamment "La Promesse" (1996), "Le Silence de Lorna" (2008), "La Fille inconnue" (2016)

◾ Gawan Fagard : chercheur en Cinéma et co-fondateur/coordinateur de Cinemaximiliaan, un cinéma itinérant pour et par les migrants (productions, ateliers, lectures, concerts…). Co-producteur de "Me Miss Me" (2019) de Gwendolyn Lootens et Lubnan Al Wazny

◾ Sébastien Févry : professeur à l’École de Communication de l’UCL et coordinateur du GIRCAM (Groupe Interdisciplinaire de Recherche sur les Cultures et les Arts en Mouvement). Il travaille dans le champ des Memory Studies en se focalisant sur les processus de représentation des groupes minoritaires, principalement à travers le cinéma et la photographie.

◾ Bénédicte Liénard : co-réalisatrice de "Pour vivre, j’ai laissé" (2004), "Héros sans visage" (2012), "Le Chant des hommes" (2016) avec Mary Jimenez

◾ Rosine Mbakam : réalisatrice de "Les Deux visages d’une femme Bamiléké" (2016), "Chez jolie coiffure" (2018)

ENTRÉE GRATUITE

LES SANS-PAPIERS : NI VUS, NI (RE)CONNUS

Une campagne de sensibilisation du GSARA asbl

https://www.gsara.be/nivusnireconnus/