Suite à la lecture des victimes de l’Europe Forteresse qui a eu lieu le 20 juin 2019 dans 4 lieux stratégiques de Bruxelles, il nous semble important de poursuivre l’action.

En effet, cette liste a été dressée par United for Intercultural Action, un regroupement d’ONG, et non par l’Union Européenne pour qui ces victimes ont à peine une existence.

Ces 17 et 18 octobre se déroule un sommet européen durant lequel il est certain qu’il faudra discuter des accords de Dublin, de la répartition des Exilés sauvés en Méditerranée, des politiques migratoires européennes.

Il nous semble plus qu’urgent d’attirer l’attention de nos décideurs sur l’urgence d’installer des voies légales de migration et des conditions d’accueil dignes pour tout Humain dans le besoin.

Nous vous proposons donc de venir participer (en lisant ou en écoutant) à la lecture de cette liste le mercredi 16 octobre devant le Parlement Européen (Bruxelles), de 17h30 à 20h30

En même temps que la lecture, nous confectionnerons un petit radeau de fortune pour symboliser le nombre croissant de victimes et la reprise indispensable des bateaux de sauvetage européens en Méditerranée (Pour l’instant, seules les ONG s’en préoccupent. L’Europe a abandonné toute opération de sauvetage.)

Venez donc nombreux et nombreuses, avec un morceau de bois, de la ficelle, de quoi écrire un nom sur les parties du radeau, votre savoir-faire en terme de bricolage et votre plus belle voix. Pour que ceux qui n’en ont plus et ceux dont on refuse d’entendre les cris, puissent retrouver un semblant de dignité.