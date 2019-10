Lorsque Salvini refuse l’accostage de l’Aquarius, c’est, selon certains, un "populiste", un "fasciste"... etc. Que dire alors d’un Charles Michel, d’un Théo Vranken, de l’Union Européenne alors qu’ils appliquent la même politique, en jouant sur l’exacerbation du sentiment sécuritaire, en créant des frontières identitaires ?

C’est pour engager ou prolonger le débat sur la « crise migratoire » que le CLP-KVD vous invite à participer à la conférence-débat menée par Andrea Rea, le 7 décembre : « Crise migratoire » ? Pour qui ?

Andrea Rea est professeur de sociologie et doyen de la Faculté de Philosophie et Sciences sociales de l’ULB. Spécialiste des migrations, il dirige le Groupe de Recherche sur les relations Ethniques, les Migrations et l’Egalité (GERME) et le centre « Migrations, Asile, Multiculturalisme » (MAM). Andrea Rea est également membre de l’Académie royale de Belgique.

Samedi 7 décembre 2019

à 14h au Pianofabriek

salle Cadzand

35 rue du Fort, 1060 St Gilles