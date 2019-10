Projection ’The Uncivil War’

Le divorce entre le Royaume-Uni et l’Union européenne devrait, enfin, être prononcé le 31 octobre prochain, à moins que les manœuvres politico-politiciennes des uns ou des autres ne repoussent encore la fin de cet interminable mélodrame. La campagne pro-brexit réalisée pour le référendum de juin 2016 s’est distinguée par son approche novatrice en matière d’utilisation des technologies : réseaux sociaux, données personnelles récupérées à l’insu des utilisateurs, algorithmes, messages ciblés, identifications des abstentionnistes, cartographie des électeurs grâce à leurs activités en ligne et ainsi de suite.

The Uncivil War revient sur la campagne ayant précédé le référendum britannique et sur le rôle de son maître à penser, Dominic Cummings, et sur celui de la firme de consultance politique Cambridge Analytica, désormais aussi connue pour avoir contribué à l’élection d’un certain Donald Trump. Le film démontre comment les nouvelles technologies offrent désormais des outils de manipulation à très large échelle, à quiconque souhaite orienter les décisions et/ou les comportements d’une population.

Ce téléfilm nous servira ainsi de base pour discuter et questionner ensemble l’utilisation des technologies fournies – dans une logique marchande – par les géants du web, sous l’œil bien souvent complice des gouvernements souhaitant bénéficier d’outils de surveillance toujours plus sophistiqués.

Que tu sois un·e geek chevronné·e ou que tu ne comprennes rien aux technologies, que tu sois totalement contre l’utilisation des outils numériques ou pour leur recours de manière ciblée, tu es la·e bienvenu·e à 20h pour cette projection/discussion, précédée dès 17h d’un petit atelier d’autodéfense numérique concernant les bases pour se protéger en ligne.