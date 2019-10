Projection du film "Woman at War"

Ce lundi 21 octobre à l’Anarchive (131 avenue buyl), on projette "Woman at war" de Benedikt Erlingsson.

Un film récent traitant de l’écologie et de son lien avec la politique économique d’un pays (en l’occurrence l’Islande), en abordant aussi la manipulation des médias, le débat sur la diversité des tactiques, ou encore le rôle de la technologie dans la surveillance et l’obéissance civile ... tout cela en suivant l’épopée d’une prof de chant relativement solitaire mais surtout impressionnante et inspirante !

Projection à 19h, chips à la clef et discu suivra, viendez nous partager votre avis :*

Permamence bibliothèque dès 16h

Attention ! l’accès se se fait par l’arrière du bâtiment !