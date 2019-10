Ouverture festive de la nouvelle occup’ de VSP

La Voix Des Sans Papiers Bruxelles doit déménager et à l’heure actuelle, pas de solution de logement concrète et négociée.

La Voix des sans-papiers occupe actuellement un bâtiment à Molenbeek qui contraint beaucoup de personnes à dormir dans un grand hangar non chauffé. Pas possible donc d’y passer l’hiver.

On se voit donc dans l’obligation d’organiser, encore une fois après bien trop peu de mois de repos, une ouverture d’une nouvelle occupation, festive, médiatique, publique et assumée. Comme d’habitude, la présence de chacun.e compte et permet d’augmenter le rapport de force

. Aujourd’hui, nous sommes encore déçus du manque de propositions concrètes des

communes bruxelloises. Nous n’avons pas d’autre option que d’occuper un autre bâtiment, sinon c’est la rue

L’objectif est d’encore une fois porter au grand jour la lutte légitime menée par les sans-papiers afin de vivre dans des conditions conformes à la dignité humaine

Nous vous attendons donc nombreux.ses afin de montrer votre solidarité.

INFOS PRATIQUES :

Rdv le 20 octobre à 14h00 dans un endroit public dans Bruxelles qui sera communiqué sur l’évènement fb (www.facebook.com/events/380140436223088) le samedi 19 octobre.

Tout soutien logistique pour le déménagement des occupant.e.s et de leurs affaires est bienvenu à partir de 15h le 20/10.

Merci de contacter La Voix Des Sans Papiers Bruxelles (www.facebook.com/voixsp1)pour toute proposition (voiture, camionnette,...) ou information.

Cette ouverture festive clôturera le Festival du Coucou Puissant, un festival qui rassemble différentes occupations autogérées bruxelloises qui veut tendre vers une entraide et une solidarité entre les lieux dans un contexte particulier pour l’occupation et d’autre part, montrer la richesse, l’importance et la diversité de nos projets et modes de vie à l’extérieur.

Toutes les infos sur le Festival du Coucou Puissant : www.facebook.com/events/453645255236744