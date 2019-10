NB : Help : actuellement, malgré un nombre d’inscriptions h/f/x tout à fait suffisant dans l’absolu, la proportion d’hommes inscrits ne permet pas que l’atelier ait lieu. Intéressé ? Fais signe !

Comment ne pas reproduire le sexisme alors qu’il fait partie de ce qu’on dénonce ? Quels impacts le patriarcat sociétal a-t-il sur les relations au sein de nos propres groupes et collectifs ?

Quinoa vous invite à un atelier de réflexion collective et personnelle sur les dynamiques de genre dans notre société et dans nos différents groupes, ainsi que sur le rôle que nous y jouons chacun-e (consciemment ou non), dans l’optique de nous outiller à participer à leur évolution.

Dans un climat de bienveillance, cet atelier, proposé par un duo mixte, est composé de deux modules répartis sur une journée :

Module 1 (9h30-12h30) : prégnance des dynamiques de genre dans nos groupes

Module introductif à la réflexion, composé : de moments permettant à qui le souhaite de s’exprimer ; d’une brève proposition théorique sur les divers rapports de domination dans les groupes ; d’un temps d’ébauche de pistes concrètes pour tenter de les déconstruire.

Module 2 (13h30-16h30) : Et moi là-dedans ?

Sur base d’expériences vécues, les participant·e·s sont invité·e·s à creuser la question de leur propre positionnement et de leur propre comportement, conscient et inconscient.

La participation est gratuite et ouverte à tou-te-s (x/h/f), mais le format est conçu de telle sorte qu’il est nécessaire qu’au moins un tiers de chacun des deux genres les plus reconnus (h/f) participent pour qu’il puisse avoir lieu.

Infos pratiques

Où ?

Chez Relie-f (Avenue Henri Jaspar 127, 1060 Saint-Gilles, proche du métro Hôtel des Monnaies)

Quand ?

Jeudi 24 octobre

09h30 (précises) - 12h30 : Module 1

13h30 (précises) - 16h30 : Module 2

Inscription

L’inscription est gratuite mais obligatoire et les places sont limitées (21 personnes). Merci d’envoyer un mail à damien@quinoa.be, en précisant vos coordonnées, et le-s module-s choisi (le module 1 est obligatoire pour suivre le module 2 !).