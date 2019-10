Meeting + Soirée de soutien ! La Santé en Lutte

Le vendredi 25 octobre nous vous proposons une soirée de soutien au personnel de la santé !

Celle-ci aura lieu en plusieurs parties :

17h30 Ouverture des portes

↘️ 18h Meeting

Organisé en collaboration avec le MOC Bruxelles

https://www.facebook.com/events/498509960987709/?notif_t=event_description_mention¬if_id=1569881776539877

Échange des différentes expériences de lutte avec comme invité :

Un·e représentant·e de L’Inter-Urgences en France

Un·e représentant·e de La santé en lutte

Un·e représentant·e de la Centrale Nationale des Employés

Un·e représentant·e de la CGSP ACOD ALR LRB

Un·e représentant·e de la CSC Services publics

(d’autres représentants syndicaux à confirmer)

↘️ 20h Table d’hôte organisé par le Collectactif

CollectActif est une initiative crée et soutenue par un groupe de sans-papiers qui s’engagent volontairement : en impliquant les gens dans un projet commun et en organisant des tâbles d’hôtes, CollectActif renforce la cohésion sociale avec un public mixte qui se retrouve autours d’un plat à base de récup.

↘️ 21h Concerts

Awa Keme Kemo

Awa Keme Kemo est un groupe de cumbia traditionnelle qui explore le folklore tropical de la côte caribéenne Colombienne. Neuf musiciens de Colombie, Chili, Argentine, France et Belgique ravivent le folklore traditionnel et les rythmes Afro-Colombiens. Une section cuivre savoureuse mijotée par une section rythmique bien piquante avec basse et percussions, le tout aromatisé par le chant pour partager et danser ensemble les saveurs latino-américaines et rendre hommage aux classiques Corraleros de Majagual, Lucho Bermudez ou encore Lizandro Meza. A Bailar !

La Nouvelle Flibuste

Entre jazz festif et musique de transe, ses deux ports d’attache, la Nouvelle Flibuste fait naviguer ses arrangements de cuivres bluesy et ses polyrythmies afro-caribéennes à grands coups de lutherie sauvage et d’énergie humaine

↘️ 23h Dj Wait&See

A travers ses vinyles, Dj Wait&See va vous emmener dans une odyssée musicale qui vous mènera à travers un univers coloré du monde de la musique.

Vous voyagerez du jazz au funk, du soul au afrobeat, du hip-hop au trip-hop, du reggae au dub, de la cumbia au boogaloo, de la musique africaine à la musique balkanique, du rock à l’électro, de la musique de cuivres à la drum ’n bass…

Les bénéfices de cette soirée iront au profit de la lutte (affiches, stickers, réservation de salle, etc.)

Op vrijdag 25 oktober bieden wij u een avond van ondersteuning voor het personeel van de gezondheidszorg

Dit zal in verschillende delen gebeuren :

17u30 Deuren

↘️ 18.00 uur Vergadering

Georganiseerd in samenwerking met het MOC Brussel

https://www.facebook.com/events/498509960987709/?notif_t=event_description_mention¬if_id=1569881776539877

Uitwisseling van verschillende strijdervaringen met als gasten :

Een vertegenwoordiger van L’Inter-Urgences in Frankrijk

Een vertegenwoordiger van de beweging in Oostenrijk Solidarität - Für faire Löhne & Arbeitsbedingungen

Een vertegenwoordiger van La santé en lutte

Een vertegenwoordiger van de Cne Non-Marchand

Een vertegenwoordiger van het CGSP ACOD ALR LRB

Een vertegenwoordiger van de openbare diensten van de CSC Services publics

(andere vakbondsvertegenwoordigers moeten nog worden bevestigd)

↘️ 20.00 uur Volkskeuken georganiseerd door het Collectactif

CollectActif is een initiatief van een groep mensen zonder papieren die zich vrijwillig engageren : door mensen te betrekken bij een gemeenschappelijk project en volkskeukens te organiseren, versterkt CollectActif de sociale cohesie met een gemengd publiek dat zich rond een platform bevindt dat gebaseerd is op recycling.

↘️ Concerten van 21.00 uur

Awa Keme Kemo

Awa Keme Kemo is een traditionele cumbia groep die de tropische folklore van de Caribische kust van Colombia verkent. Negen musici uit Colombia, Chili, Argentinië, Argentinië, Argentinië, Frankrijk en België brengen de traditionele folklore en Afro-Colombiaanse ritmes tot leven. Een smakelijke koperen sectie gekruid met een pittige ritmesectie met bas en percussie, allemaal op smaak gebracht door samen de Latijns-Amerikaanse smaken te delen en te dansen en hulde te brengen aan de klassiekers Corraleros van Majagual, Lucho Bermudez of Lizandro Meza. Op Bailar !

La Nouvelle Flibuste :

Tussen feestelijke jazz en trancemuziek, hun twee thuishavens, stuurt Nouvelle Flibuste hun bluesy brass arrangementen en Afro-Caribische polyritmes met wilde lutherie en menselijke energie.

↘️ 23u Dj Wait&See

Dj Wait&See neemt je via zijn vinyl mee op een muzikale odyssee die je meeneemt door een kleurrijk universum van de muziekwereld.

Je reist van jazz tot funk, van soul tot afrobeat, van hiphop tot triphop, van reggae tot dub, van cumbia tot boogaloo, van Afrikaanse muziek tot Balkanmuziek, van rock tot electro, van brass tot drum’n-bas....

De opbrengsten van deze avond komen ten goede aan de strijd (posters, stickers, zaalreserveringen, etc.).