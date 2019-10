Rassemblement devant le cabinet De Block

Pour un mardi des blouses blanches spécial !

Pour faire entendre nos revendications, nous appelons l’ensemble des travailleurs et travailleuses de la santé, tout secteurs confondus, ainsi que la société civile, a un rassemblement

devant le cabinet de la ministre de la santé Maggie De Block.

Contre la marchandisation de la santé, pour une revalorisation salariale, pour de l’engagement massif de soignant.e.s, contre les contrats précaires et les temps partiels imposés, pour un accès pour toutes et tous à des soins de qualités !

Venez, avec votre famille, vos ami.e.s, vos collègues.

Prenez vos blouses blanches, vos masques, vos banderoles et vos meilleurs slogans !

Maggie va nous entendre !

Rendez-vous 17h30 le 29 octobre au 50 boulevard du Jardin Botanique, devant la tour des finances !