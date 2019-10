Indubitablement, l’écologie est aujourd’hui un enjeu de survie, appelant un changement radical dans nos façons de produire et de consommer. Si l’hégémonie néolibérale a consacré l’écologie comme une cause spécifique, celle-ci est avant tout une critique qualitative et quantitative de nos sociétés inégalitaires, destructrices et dégénératives. C’est une alternative au capitalisme, un horizon radical et différent, une nouvelle façon de faire société et de vivre son territoire.

Le vote pour les partis porteurs d’un tel changement systémique est loin d’être proprement populaire, que ce soit en France ou en Belgique, et l’enjeu écologiste rassemble inégalement selon les classes socio-économiques.

Fatima Ouassak, politologue et militante du Front de Mères, lutte dans les quartiers populaires français pour une écologie politique radicale, anti-raciste et anti-capitaliste. Sur le sol de ces combats, elle nous éclairera sur les conditions sociales de l’appropriation de l’enjeu environnemental, les déterminants de cette conscientisation, en soulignant la primauté des sentiments d’inégalité, d’oppression et d’injustice sur les théories politiques hors-sol.

Face à ce constat, nous explorerons ensuite les armes stratégiques permettant de créer des alternatives dans ces quartiers, qui soient durables et inclusives, permettant l’émancipation à travers une récupération du pouvoir sur l’espace, la transmission et l’environnement.

Pour vous donner un bout de lumière sur la pensée de Fatima Ouassak, ces deux articles en consultation libre :

https://reporterre.net/Fatima-Ouassak-Dans-le…

https://www.revue-ballast.fr/fatima-ouassak-b…

Date : Jeudi 17 octobre

Début : 19h

Lieu : ULB Solbosch, auditoire H1.301

Entrée libre