Coconstruction du / coconstructie van de de "Barabara"

NL versie hieronder -

Hello hello !!!

Voilà vous l’attendiez, vous le cherchiez, vous en avez rêvé ! Un nouvelle espace destiné a devenir

un "ART’SPACE" nommé pour l’occasion "barabara", où vous pourrez vous lâcher et laisser toute votre créativité s’exprimer ! Dans quel but ? Produire du matériel pour des actions, manifs,mobilisation, etc. Vous aurez un max de matos réuni dans un endroit, du temps pour préparer des grands projets, tout cela dans un belle espace.

Pour préparer et coconstruire ce lieu nous organisons deux journées de préparation :

Le 1 Novembre de 12h à 15h pour :

visiter l’espace

trouver ensemble le nom du lieu

coconstruire les plans d’aménagement de l’espace

Le 11 Novembre de 9h30 à 20h pour :

- commencer les travaux

- ramener tout le matériel que vous auriez à mettre à disposition : peinture, banderoles, du bois, etc...

Voilà, on espère que ce lieu vous donne autant l’eau à la bouche qu’à nous !!! Si oui, ramenez vous avec vos amis et votre famille, pour nous donner un coup de main et vous approprier le lieu !

Pour toute info, vous pouvez nous joindre par mail : barabara142@protonmail.com

NL-

Hallo hallo !!!

Je was er op aan het wachten, je zocht het, je droomde er over ! Een nieuwe ruimte bestemd om een "ART’SPACE" te worden voorlopig "barabara" genoemd, waar je jezelf kan laten gaan en al je creativiteit laten zien ! Met welk doel ? Materiaal produceren voor acties, demonstraties, mobilisaties, enz. Op één plek zal je veel materiaal vinden, tijd om grote projecten voor te bereiden, allemaal in een prachtige en grote ruimte.

Om deze space samen te bouwen, organiseren we twee dagen voorbereiding :

1 november van 12.00 tot 15.00 uur voor :

bezoek de ruimte

samen zoeken naar een naam voor de plaats

co-constructie van de plannen voor de ruimte

11 november van 09.30 uur tot 20.00 uur voor :

- begin met constructie

- breng al het materiaal dat je beschikbaar zou kunnen geven : schilderen, spandoeken, hout, enz ...

We hopen dat deze plek je net zo enthousiast maakt als ons !!! Kom dan met je vrienden, familie om ons te helpen, dat deze space de jouwe kan worden !

Voor meer info : barabara142@protonmail.com