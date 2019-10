L’enfermement raconté par ceux qui le côtoient.

Un espace pour repenser la réalité carcérale.

L’équipe Mirador, composée de 5 étudiants en communication sociale, vous invite à découvrir leur exposition durant les Journées Nationales de la prison 2019.

Leur but est de montrer la réalité carcérale et ainsi déconstruire les préjugés que nous pouvons tous avoir sur ce milieu peu connu. La parole est à l’humain, à ceux derrière ces murs, qu’ils soient détenus, gardiens, directeurs, bénévoles ou assistants sociaux. Tous ont une voix trop rarement écoutée et partagée.

Les visiteurs peuvent se déplacer librement dans l’exposition en découvrant ces témoignages au travers de différents supports comme la reproduction d’une cellule, des photos, témoignages audios, dispositifs participatifs, rencontres…

Ce projet est également l’occasion de mettre en valeur différentes associations belges actives dans le milieu, afin de permettre à ceux qui le désirent de s’impliquer dans cette lutte.

À l’heure où d’autres pays mettent en place des solutions et alternatives efficaces, il est temps pour nous, citoyens belges, de prendre de la hauteur et construire notre propre mirador citoyen !

ENTRÉE LIBRE.