Comptoir de la dette avec Smockey

Rencontre exceptionnelle avec l’artiste burkinabé Smockey.

C’est « Épitaphe » son premier album, sorti en 2001 qui le révèle au grand public. Les textes y sont déjà politiquement engagés. Figure de proue du mouvement hip hop au Burkina Faso, il sort son 4e album « CCP » (Cravate costard et pourriture), critique le pouvoir en place, une véritable prise de position. Son engagement atteint son paroxysme avec la création du mouvement le balai citoyen en 2013. Smockey et l’animateur reggaeman Sams’K Le Jah en sont les fondateurs. Ils mobilisent les jeunes à travers tout le Burkina Faso. Les 30 et 31 octobre 2014, ils sont dans la rue, manifestantes pour mettre un terme à vingt-sept ans de règne du président Blaise Compaoré et juste après, le 5 avril 2014, il sort un triple album « Pré’Volution » : Prémonition, Révolution, Evolution.

Le 14 Avril 2016, il reçoit à Londre au « freedom of expression awards » 2016, le prix « music in exile felow ship », organisé par l’ONG INDEX ON CENSORSHIP qui récompense chaque année des activistes engagés par leur art à travers le monde.

Le 28 mai, il recevra le prix « Ambassadeur de la conscience » décerné par Amnesty International, pour l’ensemble de son combat au côté des jeunes à travers le mouvement « le balai Citoyen ».

Le 7 août 2016, il fait sensation au Festival Esperanzah, aux côtés de son frère de lutte Samsklejah.

Il est aujourd’hui en pleine préparation de son prochain album, Le syndrome de la pintade. Et il est à Bruxelles pour présenter le 25 octobre au Festival des Libertés le documentaire « On a le temps pour nous ».

Nous aurons l’occasion d’échanger avec lui sur le contexte socio-politique au Burkina Faso cinq ans après l’insurrection et le départ de Blaise Compaoré.

Mais aussi des dynamiques et des enjeux pour le s mouvements sociaux et le Balai Citoyen dans la situation actuelle. Quels objectifs, quelles stratégies, quelles manières de lutter ?

Pour dialoguer avec lui, l’artiste Gioia Kayaga sera présente.

Organisé avec le CADTM, Un pas de côté et Bruxelles Laïque.

Entrée libre.

Événement Facebook