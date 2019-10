Projection exceptionnelle

In der Dämmerstunde Berlin de l’aube à la nuit

Annik Leroy - 1980 - 67’

Projection suivie d’une rencontre entre Annik Leroy et Boris Lehman.

"Deux ans ont passé depuis mon premier voyage à Berlin. Ce mois d’octobre me montre l’image de ma solitude. Je peux encore entendre le bruit de mes pas sur le Landwehrkanal, leur craquement, puis le silence, le silence d’une ville. Ces routes vides, dont la désolation me trouble ; un moment d’amour gravé dans ma mémoire." Paris - Octobre 1980

"Avec ce film, je tente de retracer mon parcours, mon histoire à travers les ruines, les quartiers et les rues de Berlin. J’ai filmé le dialogue qui a eu lieu entre la ville et moi-même, les errances dans les vieux quartiers (Moabit, Kreuzberg, Wedding), des endroits où vous pouvez encore trouver la plupart des traces du passé, ou plutôt ce qu’il en reste."

"Le sentiment de se retrouver à Berlin, un an plus tard, pour mettre fin à une histoire. Rechercher un passé qui n’existe plus ; une émotion dans cette ville qui, plus je marche longtemps, ressemble de plus en plus à une autre, une ville comme une autre… Le zoo de Bahnhof, pour revenir ici, prendre le train pour Paris et tout recommencer." Berlin - Novembre 1980

