Table d’hôtes de la Serre

Les Tables d’Hôtes sont des journées autour de la récup’ alimentaire et du partage. Elles sont portées par une série de bénévoles et l’équipe de la Serre.

Sur base d’invendus, on vous propose de nous rejoindre pour inventer un menu et cuisiner un superbe repas du soir à prix libre !

Voici le programme de la journée :

▶ à partir de 14h00 : on se rejoint tous et toutes dans la cuisine de La Serre, pour planifier et créer ensemble un banquet de roi ! La matière de départ : une belle quantité d’invendus alimentaires

▶ de 14h30 à 17h : atelier jeux de société par l’asbl Singa

▶ à 18h00 : on sert à manger et le concert de Mike and tenzen (folk shamanique) commence !

▶ à 21h : collective cleaning !

Et toute la journée, on accueille l’illustratrice Lucile Van Laecken en pleine action !

Vous voulez donner un coup de patte en cuisine ou au bar, proposer une activité pour la prochaine table d’hôtes, ou demander des infos ? Envoyez un message à laserre@communa.be ou passez nous voir ;)