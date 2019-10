Anniversaire du Boom !

Le BOOM café a été lancé en octobre 2015 en l’honneur de l’arbre résistant qui nous accueille sur sa terrasse.

Notre but est de créer un lieu chaleureux où la qualité des produits durables proposés se marie avec un engagement solidaire clairement affirmé. En parallèle à l’activité de vente et dégustation de produits alimentaires issus de l’agriculture paysanne et de l’économie locale (de préférence biologiques et équitables), un de nos projets est d’organiser des actions de sensibilisation et de soutien à divers projets citoyens et militants.

PROGRAMME

VENDREDI

19h : Minga : Voix de résistance / docu suivi d’un échange avec les réalisateurs

21h30 : Concert Alexia&Merlin (45min sans pause) : duo chansons française (violon, guitare, voix)

22h30 : Dj Racine : sons du monde choisis avec amour

>>> Repas Boomvégébiotoussa prix libre

SAMEDI

14h00- 17h : atelier(s)

produits d’entretien DYI

atelier massage assis

18h00 : Magma : trio de voix de femmes à cappella

19h30 : conférence gesticulée "A nos choix" suivi d’un échange avec les gesticulants

21:30 "De Patru Ori" quatuor musique balkanique (flûte, violon, accordéon, voix..)

22h30 Democracy - the end

23:30 dj Lemba

00:30 dj du collectif la Volière

Toute l’aprem : Boombola sauvage (t’achètes un ticket à 2€, tu pèches au hasard et tu gagnes un merveilleux boomobjet)

>>> Repas Boomvégébiotoussa prix libre

Nous fonctionnons en autogestion, avec une prise de décision collective lors de nos réunions bimestrielles, et nous sommes toujours ouverts à de nouveaux bénévoles voulant rejoindre le café.

Le BOOM café a été lancé en octobre 2015 après la reprise de la gestion du lieu par un groupe de bénévoles fin août 2015. Le local existait depuis 2014 sous la forme du Café du Commerce Équitable, initiative de l’ASBL Optimart qui continue d’être notre structure juridique.

horaires d’ouverture :

Mercredi - Jeudi : 11h - 19h

Vendredi - Samedi : 11h-22h

catégories : bar/cafediscussion/presentationfoodmeetingmusic/concert

en ligne :

http://boomcafeassociatif.org

e-mail :

contact@boomcafeassociatif.org

Boom cafe

Rue Pletinckx 7

1000 Bruxelles

Belgique