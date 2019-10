Dystopian Surrealism Post-Halloween party (FÊTE)

2 NOV -2019

Oyez oyez, compagnon-e-s A l’aube du 21ème siècle, les lumières ont fait place aux ténèbres. Le 2 Novembre, nous vous offrons une soirée Post-Halloween, sur le thème de l’art, la poésie : la Dystopie Surréaliste. Venez nombreux et déguisés car un bal costumé sur le thème du surréalisme aura lieu en cette période d’Halloween, nous célébrerons les Dystopies et le Surréalisme. Soyez surréalistes ! Soyez dystopiques !

A la Poissonnerie de 21h à - 1h30

Venez déguisé

Invités :

DJ Cosmos

Dj Kako

Une dystopie est un récit de fiction dépeignant une société imaginaire organisée de telle façon qu’elle empêche ses membres d’atteindre le bonheur. Une dystopie peut également être considérée, entre autres, comme une utopie qui vire au cauchemar et conduit donc à une contre-utopie. L’auteur entend ainsi mettre en garde le lecteur en montrant les conséquences néfastes d’une idéologie présente à notre époque.

Le surréalisme est un mouvement artistique du XXe siècle, comprenant l’ensemble des procédés de création et d’expression (peinture, musique, cinéma, littérature...) utilisant toutes les forces psychiques (automatisme, rêve, inconscient) libérées du contrôle de la raison et en lutte contre les valeurs reçues. Il est caractérisé par sa transdisciplinarité (peinture, objet, collage, cinéma, costume...) et l’importante collaboration entre ses membres.

Organisé par :

The Ministry of Dreams