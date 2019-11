🎥 Dans le cadre des Cinés Libertaires de l’UCL, nous vous invitons, avec Féminisme Libertaire, à la projection du documentaire "Tu enfanteras dans la douleur" réalisé par Ovidie. La projection sera suivie d’une discussion avec des sages-femmes de Bruxelles.

PROGRAMME DE LA SOIREE :

🔸 18h30 : Accueil et ouverture du bar

🔸 19h00 : 🎞Projection du film :

"Épisiotomie imposée, césarienne à vif, infantilisation, remarques sexistes... : ces violences bafouent une notion fondamentale : le consentement des femmes. Nombre d’entre elles assimilent alors ce qu’elles ont vécu à un viol. La réalisatrice féministe Ovidie (Là où les putains n’existent pas) analyse la situation sans manichéisme, en interrogeant tous les acteurs concernés : des victimes, des militantes, des experts, des sages-femmes mais aussi des gynécologues qui dénoncent le manque cruel de moyens du système de santé publique. Son enquête rigoureuse explore également l’histoire pour comprendre la source de cette violence systémique, et rappeler, avec des expériences passées ou présentes (l’accouchement sans douleur, la naissance à domicile) qu’un autre modèle, moins médicalisé, peut constituer une solution."

⏯https://www.youtube.com/watch?v=XhRKvktaHrE

🔸 20h00 : Pause

🔸 20h20 : 🗣 Discussion avec :

▶ Une sage femme du CHU Saint-Pierre et du CPVS (Centre de Prise en charge des victimes de Violences Sexuelles)

▶ Une sage femme du CHU Saint-Pierre et bénévole au GAMS (Groupe pour l’Abolition des Mutilations Sexuelles)

▶ Une sage-femme du CHU Saint-Pierre et du mouvement de La santé en lutte

INFORMATIONS PRATIQUES :

Où ? A la Salle Aurore (Rue du Midi 162, 1000 Bruxelles)

Quand ? Le 12 novembre, à 18h30

Entrée sans inscription • Gratuit