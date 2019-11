Communiqué - Samedi 2 novembre 2019.

L’occupation de la zablière d’Arlon continue ; Contre la destruction des écosystèmes, zad partout !

Appel à participer à une grande Assemblée Générale ouverte ce dimanche 3/11 à 16h

Nous sommes encore là ! Après une semaine d’occupation, nous avons déjà eu pas mal de rencontres, de messages et marques de soutien, ainsi que des articles dans la presse ; certains très corrects, d’autres carrément mensongers ! Si pour l’instant, tout se déroule calmement, il nous faut penser à la suite, tout en continuant à occuper le présent.

Car le devenir ZAD de nos existences n’est pas voué qu’à défendre une nature menacée par la marchandisation sans bornes et le capitalisme. C’est aussi une riposte contre un monde devenu invivable, et une nouvelle tentative de bâtir ici et maintenant d’autres façon d’habiter nos territoires en solidarité avec d’autres ailleurs.

Nous continuons donc à appeler à du soutien pour venir sur place, quelques heures, ou quelques jours.

Notre appel est procès de la bétonneuse sans âme et plaidoyer pour la vie.

Il est invitation à s’enraciner pour habiter le territoire.

Il est désir de créer d’autres mondes.

Il est appel à nous rejoindre.

Nous vous attendons nombreux.se.s pour l’Assemblée Générale de ce dimanche à 16h au village de tentes, pour continuer à envisager cette occupation et nos luttes.

Bienvenue à tous.toutes !

(Enfin infiltré.e ou indic, toi, tu n’est pas le/la bienvenue !)

Des occupant.e.s de la Zablière et leurs ami.e.s

zad-arlon@protonmail.com

https://zabliere.noblogs.org