Tdm183 #31 Brunch géorgien

Comme une envie d’échappatoire à la grisaille ? Comme une envie d’abaisser les armes et les échanger contre un Khachapuri ? On ne connait pas encore le goût de ce pain surprise mais ce nom résonne d’ailleurs, d’un pays où les lettres dessinent des visages. Les visages souriants des fermiers qui offrent milles couleurs et odeurs sur les étals du Dezerter Bazaar.

Le Caucase s’invite dans votre assiette, remet vos papilles à zéro et vous embarque dans un voyage culinaire sans précédent, où les saveurs orientales se déguste avec du bon vin. La cuisine géorgienne, borne kilométrique sur la Route de la Soie, embrasse les influences méditerranéennes, arabes, mongoles, persanes et ottomanes, et on pourrait presque imaginer le nord de l’Inde au bout du chemin.

*Brunch à prix libre, mais conscient -ce projet n’est pas subsidié.

Pour en savoir plus sur l’évènement et sur le projet, visitez notre page : https://www.facebook.com/events/492790164645599/

Le Tour du Monde en 183 assiettes est un projet multiculturel alliant la lutte contre le gaspillage alimentaire et la découverte de l’autre. Menée par l’équipe du MEDEX - Musée Ephémère de l’Exil et une communauté de volontaires toujours plus élargie, le projet se propose de créer un espace de rencontre entre les 183 communautés qui coexistent à Bruxelles. Un premier rendez-vous, culinaire (un brunch par mois) est suivi par une soirée organisée la semaine prochaine présentant les arts et la culture du pays mis à l’honneur. On vous attend nombreux !