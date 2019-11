La Page Noire et Ztratila Se Kocka @l’Alternatif [109 rue de l’été]

PROGRAMME :

A partir de 18h30 : La Page Noire

Librairie anarcha féministe à prix libre, est invitée à poser ses livres à l’Alternatif.

Venez découvrir les livres de LPN, et selon vos moyens, repartir avec un ou plusieurs ouvrages ! Des classiques au marginaux, de l’histoire à la politique, en français, anglais, néerlandais ou encore en allemand... Il y en a pour tous les goûts, la PAGE NOIRE propose une large sélection de livres, le tout à prix libre !

A 19h : on vous proposera des frites belges et de la soupe chaude pour vous garder chaud !

Au alentour de 19h30 : ZTRATILA SE KOCKA

Un cabaret queer dharkordeon : une meuf, un accordéon, des cris, de la chanson, des histoires de route, de squat, d’amour, de haine, de fond d’bouteilles....

Concert au chapeau

From 6:30 pm : La Page Noire

Anarchist feminist bookstore at free price, is coming to place their books at l’Alternatif.

Around 7pm : We’ll provide some belgian fries and hot soup to keep you warm !

Come and discover LPN’s books, and depending on your means, leave with one or more books ! From classics to the marginals, from history to politics, in French, English, Dutch or German... There is something for everyone, La Page Noire offers a wide selection of books, all at a free price !

Around 7:30 pm : ZTRATILA SE KOCKA

A queer dharkordeon cabaret : a women, an accordion, screams, songs, stories of roads, squat, love, hatred, and a background of bottles....

Concert in the hat